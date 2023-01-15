Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался об исходе матча своей команды с «Лечче» (2:2) в рамках 18-го тура Серии А.

Отмечается, что ранее алжирский игрок продлил контракт с «россонери» до 2027 года.

«Вся команда хотела заработать три очка, однако мы не смогли провести хорошо начало встречи. Пропустили два гола, затем пришлось возвращаться в игру. Отыгрались и были близки, чтобы выиграть, но немного не хватило. Мы верим, что способны стать чемпионами и будем делать все для этого. Даже в трудные моменты «Милан» остается большим клубом», – приводит слова Беннасера итальянская пресса.

Добавим, что в данный момент «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков после 18 игр.