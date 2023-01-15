Маттеус – о Мюллере: Он показывает свои сильные стороны, играя под нападающим 

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о форварде «Баварии» Томасе Мюллере.

Отмечается, что по мнению 61-летнего немца, нападающий мюнхенцев до сих пор способен выступать на высоком уровне.

«Мне кажется, что Мюллер не должен играть на позиции нападающего. Он демонстрирует свою лучшую игру, когда выступает в роли атакующего полузащитника, под форвардом. Не хотелось бы, чтобы футболист такого масштаба сидел на скамейке весь матч и выходил на поле лишь для статистики. Его рано списывать со счетов», – приводит слова Маттеуса немецкая пресса.

Добавим, что Мюллер выступает за основной клуб «Баварии» с 2009 года. За все время пребывания в команде он провел 641 матч, забил 230 голов и отдал 249 результативных передач.