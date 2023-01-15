Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о предстоящем финальном матче Суперкубка Испании с «Реалом».

Отмечается, что очная встреча испанских команд состоится, сегодня, 15 января. Начало матча – 22:00 мск.

«Этот матч будет отличаться от полуфинальной встречи. Необходимо проявить настойчивость против такой команды, как «Реал». Мы сконцентрированы на финале. Трофей поможет нам набраться опыта. Для «Барселоны» это будет толчком для дальнейших побед», – приводит слова Бускетса испанская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 41 очко. «Реал» находится на втором месте (38 очков).