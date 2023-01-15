Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Михаил Мудрик оценил вероятность выиграть «Золотой мяч» в будущем.

Отмечается, что украинский хавбек ведет переговоры о переходе с лондонским «Челси».

«Я верю, что смогу завоевать «Золотой мяч» когда-нибудь. Никто не верит, что я могу стать лучшим в мире, хотя также думали о моей игре за «Шахтер». У меня есть цель и однажды, может, я смогу ее добиться», приводит слова Мудрика клубная пресс-служба «горняков».

Добавим, что Мудрик выступает за основную команду «Шахтера» с января 2021 года. В текущем сезоне за украинский клуб он провел 18 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.