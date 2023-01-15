Роналдиньо считает, что Месси способен играть до 50 лет 

Бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

Отмечается, что бразилец уверен в долгой карьере 35-летнего аргентинца.

«Месси является для меня хорошим другом и братом. Он может еще долго выходить на футбольное поле. При его желании, он будет играть до 50 лет!», – приводит слова Роналдиньо французская пресса.

Напомним, что в настоящий момент Месси выступает за «ПСЖ». В текущем сезоне за парижский клуб он провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с красно-синими истекает летом 2023 года.