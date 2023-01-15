Джеррард ведет переговоры со сборной Польши

Бывший тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард ведет переговоры насчет возможности возглавить сборную Польши. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что 42-летний специалист остался без работы в октябре 2022 года, после своей отставки из бирмингемского клуба.

Как утверждает источник, стороны находятся на стадии переговоров и обсуждают возможность заключения сделки.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре сборная Польши дошла до стадии 1/8 финала турнира, где уступила национальной команде Франции (1:3).