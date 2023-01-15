Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о неудачном выступлении команды в текущем сезоне.

Отмечается, что в 20-м туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение от «Брайтона» со счетом 0:3.

«Это низшая точка для нас как для команды. Необходимо оставаться сплоченными, держаться вместе. Мы понимаем, что должны выступать лучше, но сейчас у нас у всех проблемы с уверенностью. Нужно пройти этот этап и попытаться исправить ситуацию», – приводит слова Хендерсона пресс-служба мерсисайдцев.

Добавим, что в настоящее время «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 матчей.