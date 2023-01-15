Дмитрий Селюк: Талалаев творческий тренер. Уверен, что за стыки «Торпедо» зацепится

Но высказываются сомнения, чем может помочь Дзюба команде, которая явно стоит на вылет?

- «Торпедо» безнадежно стоит на вылет, у команды всего 6 очков, твердое последнее место. Никакой Дзюба здесь не поможет.

- Талалаев творческий, думающий и амбициозный тренер, - говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. - Это я могу сказать по своим футболистам, которые у него играли. Про «Торпедо» первой половины сезона надо забыть. Там были неудачные трансферы, я имею в виду приглашение сербов.

Мы видим, что уже происходят изменения. Пришел из «Ахмата» Журавлев, привел его сам Талалаев, пришел из «Химок» Кухарчук. Он мне в «Химках» нравился.

Весной мы увидим совсем другое «Торпедо». Все команды Талалаева умеют давать бой. Уверен, что за стыки «Торпедо» зацепится.