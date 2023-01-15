Игрок сборной Франции Тюрам может перейти в «ПСЖ» ближайшим летом 

«ПСЖ» проявляет интерес к форварду сборной Франции и менхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 25-летний игрок входит в сферу интересов «Интера» и «Челси».

Как утверждает источник, руководство парижского клуба рассчитывает заполучить француза на правах свободного агента, если футболист не продлит свое соглашение с немецкой командой.

Добавим, что Тюрам выступает за «Боруссию» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне за «жеребцов» он провел 17 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.