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Скоулз – о Каземиро: Его можно считать самым важным игроком «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник присоединился к английскому клубу в августе 2022 года. 
15 января 2023 15:56
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о выступлении Каземиро в составе «красных дьяволов».

Отмечается, что бразильский хавбек перешел в команду Эрика тен Хага в начале текущего сезона.

«Сразу после перехода, он какое-то время не попадал в основной состав. Видимо, ему было необходимо немного времени для адаптации. Но в настоящий момент его можно считать самым важным игроком «Манчестер Юнайтед». Он силен в отборе мяча и много работает на партнеров по команде. С ним полузащита стала значительно влиять на атаку», – приводят слова Скоулза британские СМИ.

Добавим, что в нынешнем сезоне за манкунианцев на счету Каземиро 25 проведенных встреч, два гола и пять результативных передач.

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