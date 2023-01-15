Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о выступлении Каземиро в составе «красных дьяволов».

Отмечается, что бразильский хавбек перешел в команду Эрика тен Хага в начале текущего сезона.

«Сразу после перехода, он какое-то время не попадал в основной состав. Видимо, ему было необходимо немного времени для адаптации. Но в настоящий момент его можно считать самым важным игроком «Манчестер Юнайтед». Он силен в отборе мяча и много работает на партнеров по команде. С ним полузащита стала значительно влиять на атаку», – приводят слова Скоулза британские СМИ.

Добавим, что в нынешнем сезоне за манкунианцев на счету Каземиро 25 проведенных встреч, два гола и пять результативных передач.