«Лацио» в гостях оказался сильнее «Сассуоло» в матче Серии А

«Лацио» на выезде оказался сильнее «Сассуоло» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу римского клуба.
В составе победителей отличился Маттиа Цакканьи (45+3-я, с пенальти) и Фелипе Андерсон (90+4-я).
Таким образом, команда Маурицио Сарри с 34 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Алессио Дионизи находятся на 16-й строчке, имея в своем активе 16 очков.
В следующем туре «Лацио» примет дома «Милан» (24 января), а «Сассуоло» отправится в гости к «Монце» (22 января).
источник: «Советский спорт»