Симеоне – о Феликсе: Он обладает экстраординарными футбольными способностями

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о форварде Жоау Феликсе, который был арендован у «матрасников» лондонским «Челси».

Отмечается, что в дебютном матче за синих португальский нападающий получил красную карточку на 58-й минуте.

«Не буду комментировать выступление Жоау. Просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он обладает экстраординарными футбольными способностями. Он еще молод и хочет прогрессировать. Надеюсь, у него все получится, за кого бы он ни играл», – приводит слова Симеоне британская пресса.

Напомним, что аренда Феликса в «Челси» рассчитана до конца текущего сезона. Всего за «Атлетико» он провел 131 матч, забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.