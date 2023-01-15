«Бавария» нашла замену Нойеру в «Манчестер Юнайтед» 

Руководство «Баварии» планирует подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа на замену травмированному Мануэлю Нойеру. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что основной вратарь сборной Германии сломал ногу после чемпионата мира в Катаре и выбыл до конца сезона.

Как утверждает источник, представители немецкой команды считают испанского игрока подходящей кандидатурой на позицию голкипера. Контракт 32-летнего футболиста с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он отыграл 25 матчей, пропустил 25 голов и 12 встреч отстоял на ноль.