«Марсель» намерен приобрести Клаудиньо 

Руководство «Марселя» рассматривает возможность усиления атаки своей команды. Об этом сообщает французская пресса.
По информации источника, представители бело-голубых определились с четырьмя кандидатами для потенциальной сделки. Команда Игоря Тудора заинтересована в услугах полузащитника «Зенита» Клаудиньо, а также в форварде «Аталанты» Жереми Бога, хавбеке «Бешикташа» Деле Алли и игроке «Анже» Софьяне Буфале.
Добавим, что ранее «Марсель» арендовал у «Аталанты» украинского полузащитника Руслана Малиновского.