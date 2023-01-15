Полузащитник «Брайтона» Троссард может перейти в «Арсенал» 

«Арсенал» желает приобрести полузащитника «Брайтона» и сборной Бельгии Леандро Троссарда. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что у 28-летнего игрока случился конфликт с наставником «чаек» Робертом Де Дзерби и в данный момент бельгиец отстранен от основного состава команды.

Как утверждает источник, «канониры» хотят воспользоваться ситуацией и договориться о переходе с хавбеком. Агент футболиста потребовал руководство «Брайтона» выставить его клиента на трансфер.

Напомним, что Троссард присоединился к «Брайтону» летом 2019 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 17 встречах, отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами.