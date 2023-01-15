Мудрик прокомментировал свой переход в «Челси»

Полузащитник Михаил Мудрик высказался о своем переходе в «Челси».

Отмечается, что синие заплатили «Шахтеру» за 22-летнего футболиста 70 миллионов евро. Кроме того, сделка подразумевает различные бонусы за достижения в размере 30 миллионов евро.

«Я рад, что оказался в «Челси». Это большой клуб из сильной лиги. На данном этапе карьеры это отличный проект, где можно прогрессировать и заявить о себе. Предвкушаю работу с Грэмом Поттером и командой. Хочу продолжать развиваться», – приводит слова Мудрика клубная пресс-служба «пенсионеров».

Добавим, что Мудрик подписал контракт с «Челси» до лета 2031 года.