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«Ювентус» может уволить Аллегри в конце сезона 

Туринский клуб определился с двумя специалистами на замену итальянцу.
15 января 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ювентуса» не собирается увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера до конца сезона. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что представители «бьянконери» рассмотрят возможность отставки по завершении сезона.

Как утверждает источник, в «старой сеньоре» остались недовольны разгромным поражением от «Наполи» (1:5), однако позиции 55-летнего наставника не ставятся под сомнение. Учитывается недавняя серия побед из восьми матчей, а также контракт специалиста с большой неустойкой.

Добавим, что на замену Массимилиано Аллегри рассматриваются сразу два варианта – Зинедин Зидан, который в настоящий момент находится без работы и главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

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