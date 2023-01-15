Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Кристалл Пэлас» в матче АПЛ

«Челси» на своем поле оказался сильнее «Кристалл Пэлас» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «аристократов».
В составе победителей отличился Кай Хаверц (64-я минута).
Таким образом, команда Грэма Поттера с 28 очками располагается на 10-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Патрика Виейра находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 22 очка.
В следующем туре «Челси» отправится в гости к «Ливерпулю» (21 января), а «Кристалл Пэлас» сыграет перенесенный домашний матч против «Манчестер Юнайтед» (18 января).