Кейн и Сака в стартовых составах «Тоттенхэма» и «Арсенала» на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Арсенала» на матч 20-го тура АПЛ.
Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 15 января. Начало матча – 19:30 мск.
«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Ромеро, Ленгле, Сессьенон, Хейбьерг, Сарр, Кулусевски, Сон, Кейн.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриель, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
Напомним, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 17 матчей. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке, имея в своем активе 33 очка.
источник: «Советский спорт»