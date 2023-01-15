Поттер  – о победе над «Кристал Пэлас»: Сегодня «Челси» был обязан набрать три ценных очка 

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о победе своей команды в матче 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).

Отметим, что единственный гол встречи забил форвард «пенсионеров» Кай Хаверц на 64-й минуте.

«Сегодня мы были обязаны победить и добыть три ценных очка. Мы хорошо смотрелись на поле, у нас были моменты. Вся команда много работала. Мы довольны этой победой», – приводит слова Поттера британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 19 матчей.

21 января команда Поттера сыграет в гостях с «Ливерпулем».