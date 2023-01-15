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«Атлетико» разошелся миром с «Альмерией» в матче чемпионата Испании

Игра состоялась на стадионе «Лос Хуэгос Медитерранеос».
15 января 2023 20:08

«Атлетико» на выезде не смог обыграть «Альмерию» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Анхель Корреа (18-я минута).

Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Эль Билала Туре (37-я).

Добавим, что на 89-й минуте «матрасники» остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Серхио Регилон.

Таким образом, команда Диего Симеоне с 28 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Руби находятся на 13-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Атлетико» примет дома «Вальядолид» (21 января), а «Альмерия» отправится на выезд к «Валенсии» (23 января).

источник: «Советский спорт»
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