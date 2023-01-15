Ринат Ахметов высказался о переходе Мудрика в «Челси»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал переход полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».
«Испытываю двойственные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира», - приводит слова функционера пресс-служба донецкого клуба.
Стороны заключили соглашение сроком на 8,5 лет.
Ранее приводилась информация, что «аристократы» заплатят за вингера 70+30 млн евро.
источник: ФК «Шахтер»