Хет-трик Бен Йеддера и голевая передача Головина помогли «Монако» деклассировать «Аяччо»

«Монако» на своем поле оказался сильнее «Аяччо» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу монегасков.
В составе победителей хет-трик оформил Виссам Бен Йеддер (21-я, 28-я и 35-я минуты). Также отличились Аксель Дисаси (2-я), Крепин Диатта (6-я) и Брил Эмболо (63-я и 89-я).
Гости ответили забитым мячом в исполнении Юсефа Белайли (11-я).
Таким образом, команда Филиппа Клемана с 37 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Лиги 1. Подопечные Оливье Панталони находятся на 18-й строчке, имея в своем активе 15 очков.
В следующем туре «Монако» отправится на выезде к «Марселю» (28 января), а «Аяччо» примет дома «Лион» (29 января).
источник: «Советский спорт»