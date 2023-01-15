«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и упрочил лидерство в АПЛ

«Арсенал» на выезде оказался сильнее «Тоттенхэма» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».
В составе победителей отличился Мартин Эдегор (36-я минута). Также один мяч в свои ворота отправил голкипер «шпор» Уго Льорис (14-я).
Таким образом, команда Микеля Артеты с 47 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на пятой строчке, имея в своем активе 33 очка.
В следующем туре «Арсенал» примет дома «Манчестер Юнайтед» (22 января), а «Тоттенхэм» сыграет перенесенный гостевой матч против «Манчестер Сити» (19 января).
источник: «Советский спорт»