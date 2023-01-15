Бензема и Левандовски в стартовых составах на финал Суперкубка Испании «Реал» - «Барселона»

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Барселоны» определились со стартовыми составами на финал Суперкубка Испании.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.
«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Кристенсен, Де Йонг, Кунде, Бальде, Гави.
Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 15 января, на стадионе «Кинг Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»