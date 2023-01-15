«Аталанта» разгромила «Салернитану» в матче с деcятью голами, Лукман оформил дубль

«Аталанта» на своем поле оказалась сильнее «Салернитаны» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу бергамасков.

В составе победителей дубль оформил Адемола Лукман (20-я, с пенальти, и 54-я минуты). Также по одному разу отличились Жереми Бога (5-я), Джорджио Скалвини (23-я), Тен Копмейнерс (38-я), Расмус Хойлунд (41-я), Эдерсон (61-я) и Надир Зортеа (85-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Булайе Диа (10-я) и Ханса Николусс (56-я).

Таким образом, команда Джан Пьеро Гасперини с 34 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Давиде Николы находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре «Аталанта» отправится на выезд к «Ювентусу» (22 января), а «Салернитана» примет дома «Наполи» (21 января).