Семак назвал не самой приятной новостью уход Ловрена из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение хорватского защитника Деяна Ловрена перебраться в «Лион».

«Конечно, для нас не самая приятная новость - надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой он заслужил этот контракт», - приводит слова специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, Ловрен перебрался в «Зенит» в августе 2020-го. Он был куплен у «Ливерпуля» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. К слову, хорват уже выступал за «Лион» в период с 2010 по 2013 год.