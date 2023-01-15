«Родину-2» возглавил тренер «Барселоны»

Пресс-служба «Родины» сообщает, что вторую команду клуба возглавил ипанский тренер Франк Артига.

«Мы рассчитываем, что специалисты из лучших футбольных стран, используя самые современные знания мирового футбола, в тесном сотрудничестве с отечественными тренерами «Родины» смогут создать тот необходимый сплав, который позволит нашим игрокам добиться наиболее высокого прогресса», - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что специалист восемь лет работал в системе «Барселоны», выиграв 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании.