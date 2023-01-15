«Это было потрясающе». Эдегор - о победе над «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор дал комментарий после победы своей команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Это было потрясающе. Мы помнили, что произошло здесь в прошлый раз, и хотели сыграть лучше и показать себя с другой стороны. Мы наслаждались игрой», - приводит слова хавбека зарубежная пресса.

После этой встречи команда Микеля Артеты с 47 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на пятой строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем туре «Арсенал» примет дома «Манчестер Юнайтед» (22 января), а «Тоттенхэм» сыграет перенесенный гостевой матч против «Манчестер Сити» (19 января).