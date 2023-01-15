Конте назвал две команды, которые будут бороться за победу в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий после поражения своей команды от «Арсенала» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Было трудно вернуться после того, как мы пропустили два гола. «Арсенал» сейчас такой же сложный соперник, как и «Манчестер Сити». Обе команды будут бороться за чемпионство», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

После этой встречи команда Микеля Артеты с 47 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на пятой строчке, имея в своем активе 33 очка.

В следующем туре «Арсенал» примет дома «Манчестер Юнайтед» (22 января), а «Тоттенхэм» сыграет перенесенный гостевой матч против «Манчестер Сити» (19 января).