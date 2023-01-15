Джуд Беллингем получил предварительное предложение от «Реала»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем получил предварительное предложение от мадридского «Реала». Об этом сообщает зарубежная пресса.
Отмечается, что 19-летний хавбек в устной форме получил информацию о сроке предлагаемого контракта и величине заработной платы.
Напомним, что Беллингем присоединился к «Боруссии» летом 2020 года. В текущем сезоне за команду Эдина Терзича он провел 22 матча, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом Бундеслиги рассчитан до конца сезона-2024/2025.