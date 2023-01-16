«Я счастлив»: Хави высказался о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды в Суперкубке Испании.

«Мой первый трофей с «Барселоной»? Я счастлив. У меня возникает чувство душевного спокойствия. Я должен продолжать помогать завоевывать команде трофеи, вести к этому «Барселону». Если мы выиграли финал у «Реала», то сможем это сделать против кого угодно. Я удовлетворен этим. Всё, на что я надеюсь, что этот трофей не последний», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, в финале турнира, проходившем в Саудовской Аравии, «сине-гранатовые» обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Гави (33-я минута), Роберт Левандовски (45-я) и Педри (69-я). Кроме того, Гави отдал две результативные передачи, а Левандовски отметился одним ассистом.

«Королевский клуб» ответил забитым мячом в исполнении Карима Бензема (90+3-я).

Таким образом, сине-гранатовые завоевали данный титул в 14-й раз за историю, что является рекордным показателем.