Гвардиола ответил Хаманну, заявившему, что «Манчестер Сити» без Холанда играет лучше, чем с ним

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмару Хаманну, заявившему, что без Эрлинга Холанда в составе «горожане» выглядят лучше, чем с ним.

«На данный момент мы в процессе, потому что, когда соперники отсиживают в своих штрафных, нам сложнее. Мы должны находить Холанда передачами чаще.

В матче с «Юнайтед» у него было достаточно касаний, но это правда, что когда вы смотрите на зоны, вы должны искать его. Мы это сделаем», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, после 18 матчей «Сити» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков. В своем последнем матче команда Гвардиолы в манчестерском дерби проиграла «Юнайтед» (1:2).

Холанд с 21 мячом уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата Англии.