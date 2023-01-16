Катарские инвесторы ищут возможность приобрести «Ливерпуль»

Катарские инвесторы могут стать новыми владельцами футбольного клуба «Ливерпуль», акции которого выставлены на продажу американской компанией Fenway Sports Group, сообщают британские СМИ.

По данным источника со ссылкой на катарских журналистов, в Катаре заинтересованы покупкой одного из ведущих клубов английской премьер-лиги, однако на данный момент стороны не договорились и переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что в покупке «Ливерпуля» заинтересована инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость предложения оценивалась в 4,3 млрд. фунтов. Однако об итогах переговоров не сообщалось.

Как отмечают британские СМИ, нынешние владельцы «Ливерпуля», приобретшие его в 2010 году, оценивают стоимость клуба в более чем 3 млрд. фунтов.