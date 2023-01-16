World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Катарские инвесторы ищут возможность приобрести «Ливерпуль»

Американская команда, владеющая клубом, выставила его на продажу.
16 января 2023 12:17
автор: Александр Евграфов

Катарские инвесторы могут стать новыми владельцами футбольного клуба «Ливерпуль», акции которого выставлены на продажу американской компанией Fenway Sports Group, сообщают британские СМИ.

По данным источника со ссылкой на катарских журналистов, в Катаре заинтересованы покупкой одного из ведущих клубов английской премьер-лиги, однако на данный момент стороны не договорились и переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что в покупке «Ливерпуля» заинтересована инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость предложения оценивалась в 4,3 млрд. фунтов. Однако об итогах переговоров не сообщалось.

Как отмечают британские СМИ, нынешние владельцы «Ливерпуля», приобретшие его в 2010 году, оценивают стоимость клуба в более чем 3 млрд. фунтов.

Это интересно:
Катарские инвесторы ищут возможность приобрести «Ливерпуль»
Американская команда, владеющая клубом, выставила его на продажу.
16.01.2023 12:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Почеттино и Тухель могут сменить Мойеса в «Вест Хэме»
Лондонцы рискуют потерять место в АПЛ.
16.01.2023 11:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гвардиола ответил Хаманну, заявившему, что «Манчестер Сити» без Холанда играет лучше, чем с ним
«Горожане» уступили в манчестерском дерби в АПЛ.
16.01.2023 11:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Я счастлив»: Хави высказался о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании
Каталонцы обыграли мадридский «Реал» в решающем поединке.
16.01.2023 10:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол и две передачи Гави помогли «Барселоне» обыграть «Реал» в финале Суперкубка Испании
Встреча прошла на стадионе «Кинг Фадх» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
15.01.2023 23:53
Футбол
Заир-Эмери стал самым молодым игроком стартового состава «ПСЖ» в чемпионате Франции
16-летний футболист вышел в матче против «Ренна».
15.01.2023 23:35
Футбол
Джуд Беллингем получил предварительное предложение от «Реала»
На данный момент футболист выступает за дортмундскую «Боруссию».
15.01.2023 23:23
Футбол
Конте назвал две команды, которые будут бороться за победу в АПЛ
Накануне «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» (0:2).
15.01.2023 22:58
Футбол
«Это было потрясающе». Эдегор - о победе над «Тоттенхэмом»
«Арсенал» обыграл своего соперника счетом 2:0.
15.01.2023 22:43
Футбол
«Родину-2» возглавил тренер «Барселоны»
Клуб принял новую концепцию развития.
15.01.2023 22:27
Футбол
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика