Нобоа вернулся в расположение «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вернулся в расположение команды, сообщает Telegram-канал футбольного клуба.

Нобоа пропускал начало тренировочных сборов из-за травмы. Первый тренировочный сбор будет проходить в Сочи до 22 января, затем футболисты под руководством своего нового тренера Курбана Бердыева отправятся в Абу-Даби.

Первый контрольный матч «Сочи» проведет 17 января с ФК «Форте» из Таганрога. Команда играет во второй лиге.

Нобоа в этом сезоне провел за «Сочи» 15 матчей в Российской премьер-лиге, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.