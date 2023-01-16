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Нобоа вернулся в расположение «Сочи»

Полузащитник пропускал начало тренировочных сборов из-за травмы.
16 января 2023 13:33
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вернулся в расположение команды, сообщает Telegram-канал футбольного клуба.

Нобоа пропускал начало тренировочных сборов из-за травмы. Первый тренировочный сбор будет проходить в Сочи до 22 января, затем футболисты под руководством своего нового тренера Курбана Бердыева отправятся в Абу-Даби.

Первый контрольный матч «Сочи» проведет 17 января с ФК «Форте» из Таганрога. Команда играет во второй лиге.

Нобоа в этом сезоне провел за «Сочи» 15 матчей в Российской премьер-лиге, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

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