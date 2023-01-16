«Монако» не вернет «Баварии» голкипера Нюбеля

Арендованный у «Баварии» вратарь «Монако» Александр Нюбель не вернется в мюнхенский клуб, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на агента футболиста.

По данным источника, вопрос даже не обсуждается, и 26-летний Нюбель продолжит выступление за «Монако» во второй половине сезона.

Нюбель был отдан в аренду в «Монако» в 2021 году. В текущем сезоне Нюбель провел 27 матчей, из которых в семи монегаски одержали «сухие» победы.

«Бавария» продолжает искать решение вопроса замены основного вратаря Мануэля Нойера, который получил тяжелую травму во время отпуска. Из-за сложного перелома ноги Нойер пропустит оставшуюся часть сезона.