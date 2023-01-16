Пике потроллил Шакиру в ответ на ее песню

Бывший футболист «Барселоны» Жерар Пике ответил своей бывшей девушке певице Шакире, которая посвятила ему новую песню, где нелестно отозвалась об испанце.

В тексте песни Шакира отметила, что является волчицей и «такая волчица, как я, не для парней типа тебя», а новую возлюбленную чемпиона мира 2010 года сравнила с машиной Renault Twingo. В песне есть строчка, что он променял Ferrari на Twingo.

Пике ответил размещением в своем аккаунте нового видео, на котором футболист приезжает в офис своей команды. Он приехал на машине Renault Twingo.

Пара распалась в 2022 году. Артистка обратилась в суд, чтобы решить вопрос о дальнейшем проживании детей – девятилетнего Милана и семилетнего Саши.