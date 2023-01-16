Судебные слушания о финансовых нарушениях в «Ювентусе» пройдут в марте

Предварительные судебные слушания по факту финансовых нарушений в «Ювентусе» пройдут в итальянском суде 27 марта, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, судебное заседание состоится после обращения прокуратуры Турина, ведущей следствие о нарушении финансовой отчетности. В ходе слушаний будет решатся предстанут ли перед судом сам клуб и его 12 бывших руководителей, в том числе и бывший президент Андреа Аньелли.

В ноябре минувшего года Аньелли, вице-президент Павел Недвед, главный исполнительный директор Маурицио Арривабене покинули свои посты. «Ювентус» обвиняется в сокрытии убытков на сумму около 200 миллионов евро за три года.