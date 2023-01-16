Дмитрий Селюк: «Шахтер» всегда умел продавать игроков. Вспомните Фернандиньо и Виллиана

Одним из тех, кто считает, что в этом переходе нет ничего удивительного, является футбольный агент Дмитрий Селюк.

– «Шахтер» всегда умел с выгодой продавать своих футболистов, – напоминает Селюк. – Просто много лет крен был в сторону бразильцев при Луческу. «Шахтер» находил талантливых бразильцев, доводил их до высокого уровня, затем за хорошие деньги продавал в большие клубы. Вспомните Фернандиньо и Виллиана.

– Но за Мудрика будет заплачена слишком впечатляющая сумма. А ведь парень кроме чемпионата Украины нигде не играл. АПЛ очень сложный чемпионат, а если у него там не пойдет?

– За «Шахтер» в Лиге чемпионов играл. Если за Мудрика боролись такие клубы, как «Арсенал» и «Челси», значит, за ним внимательно следили последние годы. Но сумма, конечно, запредельная. Думаю, при Абрамовиче Мудрика за 100 млн никто не купил бы.