«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Спортинга» Порро 

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность приобретения флангового защитника «Спортинга» Педро Порро нынешней зимой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 23-летнего игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, футболист изъявил желание присоединиться к составу «шпор». Представители лиссабонской команды хотят получить за трансфер 45 миллионов евро.

Добавим, что Порро выступает за «Спортинг» с июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб Рубена Аморима он провел 23 матча, забил два гола и отдал десять результативных передач.