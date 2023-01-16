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«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Спортинга» Порро 

«Ящерицы» хотят за испанского игрока 45 миллионов евро. 
16 января 2023 18:13
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность приобретения флангового защитника «Спортинга» Педро Порро нынешней зимой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 23-летнего игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, футболист изъявил желание присоединиться к составу «шпор». Представители лиссабонской команды хотят получить за трансфер 45 миллионов евро.

Добавим, что Порро выступает за «Спортинг» с июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб Рубена Аморима он провел 23 матча, забил два гола и отдал десять результативных передач.

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