Ла Лига подала в суд на ФИФА из-за изменения регламента клубного чемпионата мира

Руководство испанской Ла Лиги подало иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщают испанские СМИ.

По данным источника, причиной иска стало изменение регламента клубного чемпионата мира с 2025 года. В декабре президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что клубный чемпионат мира пройдет при участии 32 команд, расширении квалификационного турнира. В настоящее время в турнире участвует 8 команд.

Руководство Ла Лиги не устраивает увеличение матчей и изменения формата турнира.

«Решения ФИФА, принятые в одностороннем порядке и без уведомления, необратимо наносят ущерб всей футбольной экосистеме», - говорится в заявлении организации.

Действующий обладателем трофея является английский «Челси».