World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена 150 миллионов евро

Неаполитанцы обозначили такой ценник на нигерийского игрока после перехода Мудрика в «Челси» за 100 миллионов евро. 
16 января 2023 18:49
автор: Глеб Шевяков

В услугах нападающего «Наполи» Виктора Осимхена заинтересованы три клуба АПЛ – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что соглашение нигерийского игрока с клубом Серии А рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Сообщается, что «адзурри» хотят получить на продаже 24-летнего футболиста не менее 150 миллионов евро. Такое решение было принято в руководстве итальянской команды после трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 100 миллионов евро.

Напомним, что Осимхен присоединился к «Наполи» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он отыграл 17 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Это интересно:
«Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена 150 миллионов евро
Неаполитанцы обозначили такой ценник на нигерийского игрока после перехода Мудрика в «Челси» за 100 миллионов евро. 
16.01.2023 18:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ла Лига подала в суд на ФИФА из-за изменения регламента клубного чемпионата мира
В декабре президент ФИФА объявил об изменении всего формата турнира.
16.01.2023 18:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Спортинга» Порро 
«Ящерицы» хотят за испанского игрока 45 миллионов евро. 
16.01.2023 18:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Самедов, Аленичев, Жирков сыграют за сборную России на «Кубке легенд»
Самедов, Аленичев, Жирков сыграют за сборную России на «Кубке легенд»
Главный тренер команды Валерий Гладилин сохранил прошлогодний состав, добавив лишь Самедова.
16.01.2023 17:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Селюк: «Шахтер» всегда умел продавать игроков. Вспомните Фернандиньо и Виллиана
Трансфер 22-летнего полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 100 млн евро удивил многих.
16.01.2023 17:53
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Милан» намерен продлить контракт с Леау
«Милан» намерен продлить контракт с Леау
Новый контракт предусматривает зарплату в 7 миллионов евро за сезон.
16.01.2023 17:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мхитарян показал карту Армении и попал в скандал после интервью клубному телеканалу «Интера»
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена пожаловаться в УЕФА.
16.01.2023 17:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Судебные слушания о финансовых нарушениях в «Ювентусе» пройдут в марте
Предварительное заседание назначено на 27 марта.
16.01.2023 17:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Навас может стать одноклубником Роналду
Вратарь «ПСЖ» ведет переговоры о переходе в саудовский «Аль-Наср».
16.01.2023 16:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Пике потроллил Шакиру в ответ на ее песню
Футболист приехал в расположение команды на машине, о которой пела певица.
16.01.2023 16:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика