«Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена 150 миллионов евро

В услугах нападающего «Наполи» Виктора Осимхена заинтересованы три клуба АПЛ – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что соглашение нигерийского игрока с клубом Серии А рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Сообщается, что «адзурри» хотят получить на продаже 24-летнего футболиста не менее 150 миллионов евро. Такое решение было принято в руководстве итальянской команды после трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 100 миллионов евро.

Напомним, что Осимхен присоединился к «Наполи» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он отыграл 17 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.