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«Шахтер» объявил о возвращении Ракицкого в клуб 

Украинский игрок выступал за «горняков» с 2009 по 2019 годы. 
16 января 2023 19:25
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Шахтера» официально объявило о подписании контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Отмечается, что 33-летний футболист является воспитанником «горняков» и провел в команде десять лет.

По информации источника, соглашение экс-игрока «Зенита» с командой Игоря Йовичевича рассчитано до конца июня 2023 года.

Добавим, что в декабре 2022 года Ракицкий покинул «Адана Демирспор». За турецкий клуб он провел девять матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за питерский «Зенит».

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