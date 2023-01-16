Араухо признался, что плакал из-за победы «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о победе своей команды над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

Отметим, что в финальной встрече турнира за каталонский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Гави (33-я минута), нападающий Роберт Левандовски (45) и хавбек Педри (69). Единственный гол сливочных забил форвард Карим Бензема (90+3).

«Одержать такую победу – большая радость. Я плакал от счастья, потому последнее время в моей карьере наступили темные времена. Сильно переживал из-за травмы и пропуска чемпионата мира. Сейчас все позади, это начало новой эры», – приводит слова Араухо британская пресса.

Добавим, что «Барселона» завоевала свой первый трофей после прихода Хави на пост главного тренера каталонцев.