Михаил Лихачев: Хабиб Нурмагомедов будет способствовать популяризации футбола

«Вовлечение Хабиба в футбол несомненно придаст футболу и Хабибу дополнительное внимание, а значит это будет способствовать популяризации футбола и привлечению новой зрительской аудитории. Так что в потенциальном приходе Нурмагомедова в футбол вижу только положительные моменты», – сказал Лихачев корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что Нурмагомедов подтвердил новость о своем окончательном уходе из индустрии ММА, где последние два года он провел в качестве тренера.

Ранее президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что шансы клуба привлечь Хабиба в футбол увеличиваются.