Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Элангой 

Руководство дортмундской «Боруссии» планирует приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что за шведским футболистом также следят «Борнмут» и «Эвертон».

Как утверждает источник, «красные дьяволы» готовы расстаться с 20-летним игроком, так как в клубе делают ставку на аргентинского форварда Алехандро Гарначо. Сам Энтони не против перейти в стан «шмелей», которые регулярно выступают в Лиге чемпионов. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что Эланга присоединился к молодежной команде «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. За основу манкунианцев он отыграл 17 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.