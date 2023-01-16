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Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Элангой 

20-летний швед проигрывает конкуренцию Алехандро Гарначо в составе «Манчестер Юнайтед».
16 января 2023 19:58
автор: Глеб Шевяков

Руководство дортмундской «Боруссии» планирует приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что за шведским футболистом также следят «Борнмут» и «Эвертон».

Как утверждает источник, «красные дьяволы» готовы расстаться с 20-летним игроком, так как в клубе делают ставку на аргентинского форварда Алехандро Гарначо. Сам Энтони не против перейти в стан «шмелей», которые регулярно выступают в Лиге чемпионов. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что Эланга присоединился к молодежной команде «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. За основу манкунианцев он отыграл 17 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Элангой 
20-летний швед проигрывает конкуренцию Алехандро Гарначо в составе «Манчестер Юнайтед».
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