Форвард «Фиорентины» Гонсалес близок к переходу в «Лестер»

Руководство «Лестера» рассчитывает завершить переход нападающего «Фиорентины» Нико Гонсалеса в ближайшее время. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что «лисы» готовы заплатить за форварда 36,5 миллионов евро.

Как утверждает источник, несмотря на заявление директора итальянского клуба Джо Бароне по поводу того, что 24-летний футболист не продается, «фиалки» находятся в поисках замены на трансферном рынке, в случае ухода аргентинца. В качестве альтернативы рассматривается нападающий «Аталанты» Жереми Бога.

Добавим, что Гонсалес выступает за «Фиорентину» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Винченцо Итальяно он провел 13 матчей и забил пять голов.