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«Реал» откажется от трансферов в зимнее трансферное окно  

В Мадриде довольны текущим составом «сливочных».
«Реал» откажется от трансферов в зимнее трансферное окно  
16 января 2023 20:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Реал»

Руководство «Реала» не планирует совершать приобретения текущей зимой. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в летнее трансферное окно мадридский клуб подписал полузащитника Орельена Чуамени и защитника Антонио Рюдигера.

Как утверждает источник, несмотря на проигрыш в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (1:3) , в Мадриде уверены в нынешнем наборе футболистов «сливочных» и рассчитывают, что команда сможет исправить свои результаты.

Добавим, что в настоящее время «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков после 16 сыгранных матчей.

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«Реал» откажется от трансферов в зимнее трансферное окно  
«Реал» откажется от трансферов в зимнее трансферное окно  
В Мадриде довольны текущим составом «сливочных».
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