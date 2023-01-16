«Реал» откажется от трансферов в зимнее трансферное окно  

Руководство «Реала» не планирует совершать приобретения текущей зимой. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в летнее трансферное окно мадридский клуб подписал полузащитника Орельена Чуамени и защитника Антонио Рюдигера.

Как утверждает источник, несмотря на проигрыш в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (1:3) , в Мадриде уверены в нынешнем наборе футболистов «сливочных» и рассчитывают, что команда сможет исправить свои результаты.

Добавим, что в настоящее время «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков после 16 сыгранных матчей.