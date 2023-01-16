«Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Вест Хэма» Райса 

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность покупки хавбека «Вест Хэма» Деклан Райса ближайшим летом. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что соглашение английского игрока с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, 23-летний футболист не собирается продлевать контракт с «молотобойцами». Сообщается, что клуб из Стратфорда собирается выручить на продаже полузащитника 90 миллионов евро. В услугах англичанина заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Райс выступает за основную команду «Вест Хэма» с лета 2017 года. С тех пор он провел 220 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.