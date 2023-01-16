Юрген Клопп не планирует покидать «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается покидать свой пост, несмотря на неутешительные результаты команды в текущем сезоне. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт с 55-летнего специалиста с красными рассчитан до лета 2026 года.

Сообщается, что руководство мерсисайдцев полностью доверяет немецкому наставнику и собирается дать ему время для исправления ситуации.

Добавим, что «Ливерпуль» не может выиграть на протяжении трех матчей. В настоящий момент подопечные Клоппа занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 матчей.